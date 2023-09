Ligue Europa, OM : la réaction à chaud de Jacques Abardonado

C’est un match nul qui a des allures de victoires. En pleine tempête depuis la fameuse réunion de lundi soir, qui a déjà fait une victime avec Marcelino, l’OM est parvenu à faire 3-3 sur la pelouse de l’Ajax Amsterdam. Menés d’un break, puis 3-2, les Phocéens sont revenus à chaque fois, et auraient même pu l’emporter avec plus de réalisme devant le but.

La suite après cette publicité

Dans ce contexte très compliqué, l’OM s’en contentera. « Fier ? Oui. Je reste un petit peu sur ma faim, on aurait pu aller chercher la victoire mais un grand coup de chapeau aux joueurs, assure Jacques Abardonado en conférence de presse. Quand on était menés 2-0, je n’étais pas inquiet parce qu’il nous restait du temps, je savais que dès qu’on allait marquer, ça allait repartir.»

À lire

Ajax-OM : Pierre Emerick Aubameyang valorise l’esprit d’équipe des siens

Abardonado y a toujours cru

L’entraîneur intérimaire avait vu juste puisque Marseille est revenu une première fois au score avant même la pause, et a eu la force de caractère d’égaliser une dernière fois sur le doublé d’Aubameyang. «C’était un match fou mais avec un certain contrôle parce qu’on n’a pas fait n’importe quoi avec le ballon. On a essayé de trouver les bons mots mais c’est surtout les joueurs qui font le travail.»

La suite après cette publicité

Abardonado poursuit. «Ma première phrase dans la causerie, je leur ai dit : "On vient ici pour gagner ! On va les agresser." Je ne sais pas vous mais moi, c’est ce football que j’aime.» à défaut de rassurer, notamment au niveau de l’assise défensive, l’OM prend un point important pour lancer cette campagne de Ligue Europa, d’autant que Brighton, défait ce soir mais favori de cette poule, sera le prochain adversaire.