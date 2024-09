Barça : les révélations de Deco sur le mercato

Ce mardi, Deco a donné une interview au site officiel du Barça. L’occasion pour le directeur sportif de répondre aux critiques concernant le mercato et le manque de renforts cet été. «Je ne pense pas (que l’effectif soit juste, ndlr). N’oublions pas que nous avons Gavi, Frenkie (de Jong), qui continue de récupérer. Nous avons Ronald Koeman, Christensen. Quand ils reviendront, le problème sera pour l’entraîneur car ils ne pourront pas tout jouer. Je pense que l’année dernière, nous avions un effectif plus grand. Cette année, Hector et Sergi Domínguez peuvent jouer… ils ont fait un pas en avant.»

Puis, il a été questionné sur Nico Williams ou plus largement sur le dossier de l’ailier. «Je vous le répète. Aujourd’hui, nous avons Raphinha, Ferran, le retour d’Ansu (il a été très bon en pré-saison), Lamine, des joueurs comme Fermín ou Olmo qui peuvent jouer à ce poste. Pour recruter quelqu’un, il fallait que ce soit un joueur de très haut niveau. Avec la signature de Dani, cela nous a donné plus d’options. Ce n’est pas que nous n’avons pas parlé avec les joueurs, mais nous avions d’autres priorités.» Enfin, il a avoué avoir refusé des offres pour Raphinha.