Serie A : la Fiorentina enchaîne, Naples encore impuissant contre Monza

Une après-midi aux vertus soporifiques. Si la Ligue 1, la Bundesliga ou encore la Liga ont coupé en cette trêve hivernale, ce n’est pas le cas de la Premier League ni de la Serie A. Ce vendredi après-midi, deux rencontres avaient d’ailleurs lieu sur les pelouses d’Italie : Fiorentina - Torino et Naples - Monza. Il aura fallu attendre près de 170 minutes avant de voir un but, finalement apparu du côté de Florence. Longtemps tenue en échec, la Viola s’est en effet imposée 1-0 grâce à un but tardif de Luca Ranieri (83e, 1-0). Une réalisation ô combien capitale, qui permet à la Fio de conforter sa 4e place du championnat, synonyme de qualification pour la C1.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 7 Naples 28 18 7 8 4 6 28 21 11 Monza 22 18 -2 5 7 6 16 18

De l’autre côté, le champion en titre napolitain n’a pas connu la même fortune sur sa pelouse. Pire, il aurait pu être battu par Monza, malheureux sur le penalty manqué de Pessina (68e). En fin de match, les Partenopei ont tout de même intensifié les moments de chaleur devant les cages adverses, mais sans véritable réussite à l’image de Gaetano, seul mais maladroit face à Di Gregorio (90+1e). Au classement, ce match nul ne fait pas les affaires de Naples, toujours 7e du championnat et vainqueur qu’à deux reprises lors de ses 7 dernières sorties. Monza reste 11e.