OM : la date du retour d’Arkadiusz Milik se précise

Victime d’une blessure au ménisque du genou gauche face à Metz en fin de saison dernière, Arkadiusz Milik (27 ans) n’a toujours pas disputé une rencontre avec l’Olympique de Marseille depuis la reprise. Une blessure qui l’a également empêché de disputer l’Euro 2020 avec la sélection polonaise. Si Jorge Sampaoli évoquait un possible retour fin septembre avant le début de la saison, le staff marseillais ne veut pas prendre de risque avec son attaquant.

L’objectif était qu’il soit présent ce samedi face à Monaco, ce qui ne devrait finalement pas être le cas. Même si Milik se sent bien et qu’il a repris un entraînement normal cette semaine, il ne participe toujours pas aux séances collectives. Les Marseillais craignent une blessure musculaire et préfèrent donc prendre leur temps. L’Équipe rapporte que son retour dans le groupe pourrait intervenir la semaine du 21 septembre. L’OM disputera deux journées de Ligue 1, à Angers et contre Lens.