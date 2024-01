Tottenham : Eric Dier est arrivé à Munich

Le transfert d’Eric Dier (29 ans) au Bayern Munich se rapproche à grands pas. D’après Sky Sport Germany, le défenseur central ou milieu de terrain est arrivé en Bavière ce matin pour finaliser l’opération, et notamment passer sa visite médicale avant de signer un contrat jusqu’en 2025.

La suite après cette publicité

« Le Bayern est un club incroyable. Incroyable ! » s’est enthousiasmé l’Anglais à son arrivée en Allemagne. En fin de contrat en juin du côté de Tottenham, son club de presque toujours (il a évolué deux ans, entre 2012 et 2014, au Sporting CP), Dier fait l’objet d’un transfert d’environ 5 M€ et rejoindra un des ses meilleurs amis, un certain Harry Kane.