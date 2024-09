Le PSG pulvérise Girone

Si PSG-Brest était une affiche de L1 au doux parfum de Ligue des Champions, cette fois-ci, la C1 est bel et bien de retour et dans une nouvelle formule. Si les champions de France en titre ont hérité d’un sacré groupe, ils entament la compétition par un adversaire largement à sa portée, à savoir Girone. La belle surprise de la saison passée en Liga effectue un début de saison correcte, mais a enchaîné deux revers de taille face à l’Atletico de Madrid et ce week-end face au FC Barcelone (1-4). De quoi débarquer Porte de Saint Cloud plein de doutes face à une formation parisienne en grande forme et à l’animation offensive retrouvée depuis le départ de Kylian Mbappé. L’occasion de marquer les esprits d’entrée à toute l’Europe pour Luis Enrique et ses hommes

Le PSG l’emporte 3-0 face à Girone cote à 9,60

Le PSG débarque clairement avec le statut de favori sur cette rencontre, au regard de son effectif supérieur, bien entendu, et de son début de saison étincelant en Ligue 1. Mais face à la révélation de l’an passé en Liga, l’adversité sera plus haute. Néanmoins, l’expérience parisienne de la Ligue des Champions et les récentes performances de Girone face à deux gros d’Espagne (défaite 3-0 à Madrid face à l’Atletico et à domicile 1-4 face au FC Barcelone), ne laissent que peu de place au doute. Le PSG, qui tourne à 4 buts par match depuis le début de saison, devrait largement s’imposer. Ici, on milite pour une victoire 3-0 nette et sans bavure du PSG pour lancer parfaitement sa saison européenne.

but d’Ousmane Dembélé face à Girone, cote à 2,60

L’an passé, il avait marqué 3 buts sur l’ensemble de la saison et avait été raillé pour son manque d’efficacité devant le but. Le départ de son ami Kylian Mbappé et l’apport offensif d’un Marco Asensio, d’un Randal Kolo Muani ou d’un Bradley Barcola a semble-t-il libéré Ousmane Dembélé qui n’en finit plus de marquer, que ce soit avec l’Equipe de France ou avec le PSG. Auteur d’un doublé face à Brest, il devrait récidiver face à une équipe qu’il connaît bien pour l’avoir côtoyé en Espagne du temps où il évoluait au FC Barcelone. Une belle occasion de montrer à tous ses détracteurs que désormais le patron au PSG, c’est lui.

Le PSG mène à la mi-temps et à la fin du match cote à 1,87

Depuis le début de saison, le PSG 2.0 de Luis Enrique est impressionnant offensivement. Avec 16 buts marqués en 4 matches, avec un danger qui arrive de tous les côtés, Paris est injouable et Girone, qui a perdu de nombreux joueurs clés cet été sur le mercato, tels que Aleix Garcia et Artem Dovbyk, et qui ne dispose pas d’une grande expérience européenne, devrait perdre pied rapidement face au PSG en première et en deuxième mi-temps.

(*** cotes soumises à variations)