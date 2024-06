Real Madrid : Nacho a choisi sa future destination

Nacho a enfin tranché pour son avenir ! Après 12 saisons passées dans la capitale espagnole et une nouvelle Ligue des Champions glané pour clôturer sa saison en beauté, le défenseur de 34 ans va quitter le Real Madrid, et ce, malgré l’opération d’envergure lancé par la direction merengue pour prolonger ses vétérans. Convoité par la Major League Soccer ainsi que par l’Arabie saoudite, l’Espagnol semblait tout proche de s’engager avec Al-Ittihad, écurie au sein de laquelle évolue son ancien coéquipier à Madrid, Karim Benzema.

Si le club basé à Djeddah lui a proposé un contrat de deux saisons à 20M€ par an, soit beaucoup plus que ce qu’il touchait à Madrid, Nacho va finalement prendre la direction d’Al-Qadsiah, promu en première division et dirigé par son compatriote Michel. D’après les informations de Marca, les négociations entre le principal concerné et le 5e de Saudi Pro League ont été interrompues en raison de l’incertitude entourant les budgets des clubs soutenus par le Fonds d’investissement public saoudien (FIP) qui détient Al-Ittihad. Actuellement en Allemagne pour disputer l’Euro 2024 avec l’Espagne, Nacho a été convaincu par Al-Qadsiah, club détenu par la compagnie pétrolière Aramco et qui de surcroît n’a pas besoin d’approbation pour fixer son budget. Le média espagnol précise qu’un contrat de deux ans l’attend en Arabie saoudite ainsi qu’un salaire avoisinant les 10 M€ par an.