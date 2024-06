Le Real Madrid lance une opération d’envergure pour ses vétérans

Une nouvelle ère va débuter au Real Madrid. Après avoir remporté la 15e Ligue des Champions de son histoire, le club madrilène a, en effet, fait ses adieux à Toni Kroos (34 ans), milieu emblématique de la Casa Blanca. Dans le même temps, Florentino Perez et ses équipes ont sécurisé l’arrivée de Kylian Mbappé après un feuilleton interminable. Outre ces deux cas, le champion d’Espagne s’apprête à lancer une vaste opération concernant la prolongation de certains contrats.

Dans cette optique, Luka Modric, actuellement en Allemagne pour disputer l’Euro 2024 avec la Croatie, est lui sur le point de renouveler son bail sous la tunique merengue. «La saison prochaine, il y a beaucoup de titres en jeu et nous devons être prêts», avait d’ailleurs avoué l’intéressé sur la chaîne officielle du club madrilène. Une manière de confirmer à demi-mot sa prolongation après avoir consenti à un gros effort financier pour rester dans la capitale espagnole. Mais ce n’est pas tout. En plus de l’ancien joueur de Tottenham, le Real est également en passe d’acter le futur de Lucas Vazquez, en fin de contrat le 30 juin prochain…

Le Real veut prolonger ses cadres !

Selon les dernières informations de la presse espagnole, le latéral droit de 32 ans va bien prolonger son aventure dans la capitale ibérique. Arrivé en 2015, l’Espagnol est, aujourd’hui, considéré comme un joueur clé du collectif madrilène. Dernièrement, Relevo indiquait, à ce titre, que l’agent du joueur avait rencontré les dirigeants de la Casa Blanca pour accélérer les négociations et qu’un accord de principe était d’ores et déjà trouvé entre les différentes parties. Enfin, si le cas Nacho, convoité par la MLS et la Saudi Pro League, reste encore à trancher, un autre vétéran du vestiaire madrilène devrait poursuivre l’aventure à Madrid.

Son nom ? Dani Carvajal. Sous contrat jusqu’en juin 2025, l’arrière-droit de 32 ans fait l’unanimité au sein du board merengue, extrêmement satisfait de ses performances et de son engagement. Dès lors, le géant espgnaol devrait rapidement entamer des discussions avec le natif de Leganés afin de faire perdurer ce mariage heureux. Une chose est sûre, du côté de Madrid, une vague de prolongations se prépare. Une stratégie légitime au regard de la dynamique actuelle du club…