Lionel Messi élu meilleur joueur de la Coupe du monde 2022 !

Un doublé en finale et une place au sommet de l'histoire du football ! Lionel Messi vient de réaliser une Coupe du monde 2022 de haute volée qui a été récompensée par un titre en finale. Le milieu offensif argentin de 35 ans remporte le titre qui lui manquait tant alors que se présentait devant lui sa dernière chance de le faire. Et cela a été dur.

Buteur contre l'Arabie Saoudite lors d'une défaite initiale (2-1), il a marqué contre le Mexique (2-0) pour mettre son équipe en ordre de bataille avant une victoire contre la Pologne (2-0). Buteur contre l'Australie (2-1) puis enchaînant but et passe décisive face aux Pays-Bas (2-2/4-3 aux Tab) et à la Croatie (3-0), il a agi en tant que bon capitaine pour mener ses coéquipiers en finale.

Lionel Messi comme en 2014

Ouvrant la voie sur penalty puis arrachant un second but lors des prolongations, il n'a certes pas empêché son équipe d'aller aux tirs au but (3-3) mais il aura été sensationnel. Marquant le premier but de son équipe lors d'une séance gagnée 4-2, il est allé chercher cette Coupe du monde. Un parcours de haute volée, récompensé par un autre trophée.

Meilleur passeur à égalité avec Antoine Griezmann, Harry Kane et Bruno Fernandes (3 offrandes), Lionel Messi termine aussi deuxième meilleur buteur derrière Kylian Mbappé (7 buts contre 8). Le natif de Rosario a été sacré meilleur joueur de la compétition. Un trophée qu'il avait déjà gagné en 2014 lors d'une Coupe du monde perdue en finale contre l'Allemagne (1-0 après prolongations).