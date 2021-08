Ligue des Champions : tous les chapeaux connus

Si la Ligue des Champions a commencé depuis de nombreuses semaines avec les tours préliminaires et autres barrages, les choses sérieuses commenceront véritablement ce jeudi avec le tirage au sort de la phase de poules, à partir de 18h, à Istanbul, en Turquie, ville hôte de la finale en 2022.

Tous les qualifiés connus, on sait également quelle sera la teneur des quatre chapeaux. Les compositions du chapeau 1 (tenant du titre, vainqueur de la Ligue Europa et champions des pays les mieux classés à l'indice UEFA, dont Lille) et du chapeau 2 (équipes non championnes les mieux classées au coefficient UEFA, avec notamment le Paris SG) étaient connues depuis plusieurs semaines.

Il y avait en revanche beaucoup d'incertitudes sur les chapeaux 3 et 4. Elles sont désormais toutes levées.

Le décor est donc planté et on trépigne déjà d'impatience. Le tirage au sort sera à suivre ce jeudi en direct sur Foot Mercato à partir de 18h, avec, on l'espère, de belles affiches au programme et des clubs français plutôt épargnés.

La composition des chapeaux

Chapeau 1

Chelsea (ANG)

Bayern Munich (ALL)

Manchester City (ANG)

Atlético de Madrid (ESP)

Villarreal (ESP)

Inter (ITA)

Sporting CP (POR)

Lille (FRA)

Chapeau 2

Real Madrid (ESP)

FC Barcelone (ESP)

Juventus (ITA)

Manchester United (ANG)

Paris SG (FRA)

Liverpool (ANG)

Séville FC (ESP)

Borussia Dortmund (ALL)

Chapeau 3

Ajax (P-B)

FC Porto (POR)

RB Leipzig (ALL)

Atalanta (ITA)

Zenit (RUS)

Salzbourg (AUT)

Chakhtior (UKR)

Benfica (POR)

Chapeau 4