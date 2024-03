Amical : le crack Endrick offre la victoire au Brésil face à l’Angleterre

À moins de 100 jours de l’Euro en Allemagne, l’Angleterre recevait le Brésil ce samedi à Wembley. Une simple rencontre amicale à première vue, mais aux enjeux majeurs pour une sélection qui aura l’ambition de décrocher un titre majeur pour la première fois depuis 1966 cet été. Privé d’Harry Kane, Cole Palmer, Bukayo Saka ou encore Jordan Henderson, Gareth Southgate pouvait tout de même compter sur ses autres stars, à l’image de Jude Bellingham ou de Phil Foden, d’ailleurs à l’origine du premier frisson de la rencontre. Sur un coup franc excentré, le joueur de Manchester City voyait sa frappe flirter avec le poteau de Bento (3e). Dans un début de rencontre relativement animé, le Brésil ripostait rapidement par l’intermédiaire de Rodrygo, dont la frappe à ras de terre était finalement captée par Pickford (9e).

Abandonné par sa défense, le portier d’Everton était dans tout proche de concéder l’ouverture du score dans la foulée, mais Walker repoussait la tentative de Vinicius sur sa ligne (11e), avant de sortir sur blessure dix minutes plus tard. Rice jetait à son tour un froid dans la défense brésilienne (22e), avant d’être imité par Watkins (31e), mais c’est sur le but anglais que les vrais moments de chaleurs s’intensifiaient. Après un bon relais avec Paqueta, Rodrygo voyait sa frappe fuir le cadre (33e). Deux minutes plus tard, l’ex-Lyonnais était cette fois en bout de chaîne et heurtait le poteau au terme d’une partie de billard (35e), quand Raphinha ne profitait pas d’une grossière erreur de Maguire et manquait à son tour le cadre (45e).

Endrick offre la victoire à la Canarinha

Au retour des vestiaires, les deux formations repartaient sur des bases toujours aussi affamées. Anthony Gordon, titularisé en l’absence de Bukayo Saka, était le premier à se mettre en évidence. L’attaquant de Newcastle flairait le mauvais renvoi de la défense brésilienne, consécutif à un coup franc, mais sa frappe puissante était repoussée par Bento. De l’autre côté, difficile de dire que la défense brésilienne incarnait aussi l’assurance tous risques. Stones faisait souffler un vent de panique sur sa tentative de frappe (59e), tout comme Watkins (64e). On croyait même le Parisien Lucas Beraldo concéder un penalty après avoir déséquilibré Conor Gallagher, mais l’arbitre ne bronchait pas (71e).

Si les quinze dernières minutes laissaient logiquement place à une baisse de régime des deux côtés, il fallait noter les entrées de deux joueurs appelés à devenir les stars de demain dans leurs sélections respectives : Endrick et Kobbie Mainoo. Il ne fallait d’ailleurs que neuf minutes au premier pour décider du sort de la rencontre. En renard, le nouveau joueur du Real Madrid assommait les Three Lions et anticipant le renvoi de Pickford devant Vinicius (80e, 0-1). Un premier but en sélection brésilienne à seulement 17 ans, et une climatisation dans un Wembley pourtant en fusion jusqu’ici. Une première également réussie pour le sélectionneur brésilien Dorival, qui dirigeait sa première rencontre ce soir. L’Angleterre aura l’occasion de se rassurer face à la Belgique dans trois jours, toujours à Wembley.