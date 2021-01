Mohamed Salah place son avenir entre les mains de Liverpool

Mohamed Salah (28 ans) a encore deux ans et demi de contrat avec Liverpool mais l'avenir de l'Égyptien est souvent commenté ces derniers temps outre-Manche. Même si Jürgen Klopp compte toujours sur lui et le plus longtemps possible, la prolongation de l'ailier ne serait pas encore la priorité des Reds à en croire les dernières informations de Sky Sports.

La suite après cette publicité

Interrogé par le même média anglais, le joueur arrivé à l'été 2017 en provenance de la Roma contre 42 M€ a préféré botter en touche. «Je ne sais pas. Si vous me demandez, je dis que je veux rester ici aussi longtemps que possible, mais, comme je l'ai déjà dit, c'est entre les mains du club. Je me donnerai toujours à 100% jusqu'à la dernière minute de mon séjour dans ce club et je veux gagner autant de trophées que possible.»