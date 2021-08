OM : Pablo Fernandez, un préparateur physique très sanguin...

La suite après cette publicité

L’instant filmé par les caméras d’Amazon en a choqué plus d’un. Alors que le chaos régnait sur la pelouse de l’Allianz Riviera dimanche soir, Un membre du staff de l’Olympique de Marseille s’est dirigé vers un supporter niçois présent sur la pelouse pour lui asséner un terrible coup de poing. Certes, le fan azuréen n’avait rien à faire à cet endroit, mais toujours est-il qu’il a été mis KO et se trouvait toujours à l’hôpital hier.

Aujourd’hui, on en sait plus sur l’homme auteur du coup de poing. Il s’agit du préparateur physique Pablo Fernandez. Il est sans doute le Phocéen qui risque d’être le plus durement sanctionné. Mais L’Équipe nous apprend dans son édition du jour que ce Fernandez est un homme plutôt sanguin. Ainsi, au printemps dernier, il aurait déjà failli se battre avec plusieurs joueurs de l’OM, dont Valère Germain. Ça vous pose un homme…