Retournement de situation pour Antonio Conte à l'Inter Milan

« Conter Restero » (je resterai avec toi) en mixant les mots Inter et Conte. La Une de la Gazzetta dello Sport est très claire ce samedi. Entre l'Inter Milan et Antonio Conte, c'est une affaire qui roule. Plus qu'une belle saison (le club est actuellement premier du classement de Serie A), c'est même d'un nouveau cycle dont il est question aujourd'hui. Une vraie surprise lorsqu'on se rappelle des événements d'août dernier. Malgré une deuxième place honorable derrière la Juventus Turin et une finale de Ligue Europa perdue, l'entraîneur italien avait sorti la sulfateuse pour exprimer sa déception quant aux critiques reçues tout au long de la saison. S'en était suivi une longue passe d'armes entre Conte et sa direction, représentée par Beppe Marotta.

La rupture semblait inévitable mais fin août, le club communiquait officiellement sur le sujet en indiquant que Conte resterait en poste. Bon gré mal gré, les deux parties continuaient le travail ensemble. Souvent en désaccord sur le mercato (Conte réclamant toujours des renforts pendant que Marotta rappelait les difficultés économiques actuelles), elles ont su apaiser les choses malgré un nouveau couac sur le marché hivernal. Eriksen était à vendre et Conte espérait Paredes. Mais depuis, l'Inter Milan roule sur la Serie A, enchaînant les victoires (6 consécutives) et doublant l'AC Milan, sèchement battu 3-0 le 21 février.

Continuité sportive

Aujourd'hui, les relations entre Conte et Marotta seraient suffisamment saines pour que les deux hommes collaborent plus longtemps. Alors que tout indiquait une séparation à l'issue de la saison, la Gazzetta dello Sport assure que le scénario a changé. Place à la continuité et à la création d'un nouveau cycle victorieux avec Conte. Ce dernier est sous contrat jusqu'en 2022, avec un salaire évolutif qui atteindra les 13,5 M€ net pour la prochaine saison. Soit bien plus que ce qu'il peut espérer ailleurs, même en Angleterre, par les temps qui courent.

Outre la confiance de ses dirigeants, Conte a pu s'apercevoir que le club comptait également offrir une continuité sportive, avec les prolongations de contrat de Lautaro Martinez et Bastoni, celle à venir de De Vrij, en attendant d'autres. Puisque la Juventus Turin marque le pas, l'occasion est belle d'asseoir une domination sur la scène nationale. De plus, le journal au papier rose explique que Conte a très mal vécu l'élimination en phase de poules de la Ligue des Champions et souhaite livrer une campagne européenne bien plus aboutie la saison prochaine. D'un départ imminent l'été dernier à un avenir commun radieux aujourd'hui, l'histoire de Conte à l'Inter a radicalement changé en quelques mois.