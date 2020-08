L'Inter Milan confirme Antonio Conte !

La saison d'Antonio Conte a été plutôt réussie du côté de l'Inter Milan, où il a débarqué l'été dernier. En effet, le technicien transalpin a réussi à emmener ses hommes jusqu'en finale de la Ligue Europa (défaite 2-3 contre le Séville FC), mais surtout s'est rapproché de la Juventus Turin en championnat en terminant second de Serie A à quelques points seulement de la Vieille Dame, qui règne en maître (un petit point d'écart).

Mais cela ne suffisait pas du tout au Transalpin, qui a sorti la sulfateuse en conférence de presse à l'issue de la saison dans la Botte. « Pour nous, ce fut une année très dure et difficile à tous points de vue, y compris personnel. Dès que cela a été possible, de nombreuses critiques ont été formulées. Je n'ai pas aimé ce qui était fait envers ces gars et parfois envers moi. Le travail des garçons n'a pas été reconnu, mon travail n'a pas été reconnu, j'ai trouvé très peu de protection du club. Zéro absolu », avait-il lâché.

Conte va rester

Mais il n'en était pas resté là : « il y aura aussi des discussions avec le président, mais le président est en Chine. (...) Chacun a essayé de tirer la couverture à soi. (...) Je me mets toujours en première ligne, mais jusqu'à un certain point, car on n'est pas stupide. Paratonnerre on le fait la première année, mais pas la seconde ». Visiblement, ce mardi, la réunion tant attendue a eu lieu.

Le club lombard a ainsi communiqué sur l'issue de cette réunion et les tifosi des nerazzurri peuvent se rassurer, Conte sera encore là l'année prochaine. « La rencontre d'aujourd'hui entre le Club et Antonio Conte a été constructive, au nom de la continuité et du partage de stratégie. Avec lui, les fondations ont été établies pour poursuivre ensemble le projet », peut-on lire sur le communiqué fourni par l'écurie intériste.