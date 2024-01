LOSC, PSG : la sortie cash de Paulo Fonseca sur l’avenir de Leny Yoro

Ce n’est un secret pour personne, le Paris Saint-Germain a bien l’intention de se renforcer en défense. Dans cette optique et pour combler les absences longue durée de Presnel Kimpembe ou encore Milan Skriniar, les dirigeants parisiens ont mis la main sur Lucas Beraldo, prometteur brésilien âgé de 20 ans. Et ce n’est pas tout. Comme nous vous le révélions dernièrement, les hautes sphères franciliennes s’activent également pour Leny Yoro, actuellement sous les couleurs du LOSC et d’ores et déjà considéré comme l’un des plus talentueux à son poste. Malgré l’intérêt affiché par de nombreux cadors européens, le PSG a ainsi pris une longueur d’avance, grâce à Luis Campos, à la manœuvre dans ce dossier.

De son côté, et comme nous vous l’indiquions ces derniers jours, le célèbre agent portugais, Jorge Mendes - qui représente désormais le défenseur français - travaille lui à sa succession. De quoi faciliter les négociations, à l’heure où le principal intéressé s’est, lui, déjà entretenu avec plusieurs joueurs parisiens. Oui mais voilà, si ce dossier bouillant suscite un optimisme certain pour les Rouge et Bleu, le technicien lillois, Paulo Fonseca, ne l’entend pas de cette oreille. Conscient de la valeur de son protégé, le Portugais de 50 ans a d’ailleurs souhaité mettre les choses au clair, ce samedi, en conférence de presse.

Paulo Fonseca assure que Yoro ne quittera pas le LOSC cet hiver mais…

«La première chose que nous devons intégrer c’est qu’il comprend la situation. Il sait qu’il reste ici. Il est jeune mais très équilibré. Honnêtement, je regarde son comportement à l’entraînement. Il a les mêmes attitudes que lorsqu’il a commencé la saison. C’est le même joueur. Ce n’est pas facile quand un jeune joueur commence à susciter l’intérêt des meilleurs clubs. Mais il reste calme, concentré sur notre équipe. Cette semaine, j’ai eu une grande conservation avec Leny. Nous avons parlé de la situation. Je lui ai dit ce que j’en pensais. Et il a compris qu’il devait rester ici et ne seulement penser qu’à Lille», a ainsi lancé l’homme fort des Dogues.

De quoi refroidir les ardeurs parisiennes et mettre fin aux négociations autour du jeune joueur de 18 ans ? Rien n’est moins sûr. Si cette sortie médiatique confirme tout le bien que l’état-major lillois pense de son protégé, ces propos ne devraient en revanche pas freiner la direction francilienne dans son objectif de s’offrir la pépite nordiste. «Nous n’avons pas échangé avec Leny. C’est quelqu’un de très calme. Il ne se prend pas la tête même si son nom est cité un peu partout. Je vois comment il travaille fort. C’est bien pour lui. Il mérite ce qui lui arrive», a de son côté sobrement ajouté Jonathan David au sujet de son coéquipier. Non, le dossier Leny Yoro - qui colle parfaitement à la stratégie parisienne - est encore loin d’être refermé.