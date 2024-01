Dossier Leny Yoro : Jorge Mendes pousse pour le PSG !

C’est le dossier prioritaire du PSG, comme nous vous l’avons révélé. Et les choses avancent petit à petit pour Leny Yoro, le défenseur français du LOSC. Le club de la capitale a l’objectif de recruter à ce poste avant la fin du mercato hivernal, et il fonde beaucoup d’espoirs sur le transfert de Yoro, qui est l’une des révélations de la première partie de saison en Ligue 1.

Titularisé à 16 reprises en championnat, le joueur de 18 ans a ébahi son monde, en promenant une sérénité impressionnante pour son âge. Et a déjà les plus grands clubs européens à ses trousses. Mais le PSG a pris une longueur d’avance, grâce à Luis Campos, à la manœuvre dans ce dossier. Les choses sont rendues aussi plus aisées avec Jorge Mendes qui représente désormais le défenseur français.

Jorge Mendes travaille à la succession de Yoro

L’agent portugais sait accommoder toutes les parties et selon nos informations, il aide le LOSC à trouver un remplaçant de qualité sur le marché, pour compenser la possible perte de Yoro. Entre Lille et le PSG, il n’y aura pas de problème de prix. C’est en tout cas le message diffusé par Jorge Mendes. Les discussions ont bien avancé entre tous les acteurs du dossier. Aussi parce que le LOSC a compris que le jeune Français pourrait ne pas prolonger son contrat actuel, qui le lie jusqu’en 2025.

Le défenseur central est désormais convaincu du bien-fondé d’un départ au PSG. Le principal intéressé a d’ailleurs échangé avec certains joueurs de la capitale. Les négociations portent bien sur un départ hivernal, et si cela ne fonctionne pas, il faudra attendre le mercato estival. Mais les voyants sont bien au vert pour ce transfert majeur, qui colle à la stratégie parisienne.