Le beau message de Jürgen Klopp à Pep Guardiola après le sacre de Manchester City

Le duel en Premier League entre Liverpool et Manchester City a tourné à l’avantage des Citizens cette saison. Les hommes de Pep Guardiola ont officiellement été sacrés champion mardi après la défaite de Manchester United face à Leicester. Et le manager allemand des Reds a eu un message sympa pour Guardiola et Ilkay Gündogan, son ancien protégé à Dortmund.

« J'ai envoyé un message à Pep hier soir (mardi) et j'ai déjà envoyé un message à Ilkay évidemment. Vraiment, bravo. Une année très difficile pour le monde entier, pour les équipes de football aussi. Ce qu'ils ont déjà accompli est exceptionnel. Après avoir remporté le titre par le passé, cela fait maintenant cinq en dix ans. City a une équipe incroyable et le meilleur manager du monde. C'est une bonne recette, je dirais. » Décidément, Jürgen Klopp ne manque vraiment pas de classe.