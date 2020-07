Napoli : le message fort d’Aurelio De Laurentiis à la Serie A

L’Italie a été fortement touchée par le coronavirus, pourtant le championnat de football a repris au contraire de la France. Le casse-tête, c’est maintenant d’organiser la reprise de la prochaine saison. Pour la Serie A, elle est actuellement fixée au 12 septembre.

La date fait débat et ne plaît pas à Aurelio De Laurentiis, le président du Napoli. Encore engagé en Ligue des Champions, qui elle doit reprendre le 7 août, son club doit jouer son match retour contre le Barça. Même en cas d’élimination, le patron napolitain a peur d’une intersaison raccourcie : « c’est complètement fou de la part de la Ligue de commencer le championnat le 12 septembre. Si on doit reposer les joueurs et les entraîner pour la nouvelle saison, comment est-ce qu’on fait ? À mon avis, la Serie A devrait repartir vers la fin du mois de septembre. L’idéal serait le 4 octobre, mais une semaine plus tôt, c’est aussi bien », a-t-il déclaré en conférence de presse.