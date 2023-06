Auxerre : Guy Roux s’en prend violemment au nouveau format de la LFP

Officiellement relégué en Ligue 2 après sa défaite contre Lens doublée à la victoire nantaise, Auxerre ne reverra pas les pelouses de l’élite française la saison prochaine. Et s’il y a bien un homme inconsolable ce weekend, c’est Guy Roux, légendaire entraîneur de l’AJA entre 1961 et 2005, qui n’a pas hésité à descendre en flamme la Ligue Professionnelle de Football (LFP) pour avoir décidé de revenir au format à 18 clubs dans le championnat. Une réforme que son club de cœur paye cher cette année. L’ex-tacticien de 84 ans a fait part de sa colère à L’Equipe.

«Ce que je ne trouve pas logique, ce que je trouve stupide, c’est de descendre à 18. On en est victime. Dans aucun métier on ne perd pas deux gros industriels pour faire marcher le métier. Ça va mettre je ne sais pas combien de joueurs et d’entraîneurs au chômage. Je ne sais pas pourquoi la presse n’en parle pas. C’est créer un truc incroyable. Je ne vais pas vous dire ‘je l’avais prévu’. Mais je n’ai pas eu vraiment d’émotion. J’ai su tout de suite que Nantes avait marqué. Je me suis dit que de toute façon, ça ne servait à rien. J’ai regardé le match avec toutes ses fantaisies jusqu’au bout»

