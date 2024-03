Les Bleuets bousculés par les Ivoiriens, Barcola blessé

34e : Wahi, discret jusque-là, tente sa chance aux vingt mètres du droit. C’est complètement manqué et cela passe très loin du but de Fofana.

32e : Les joueurs de Thierry Henry sont dans le dur après plus d’une demi-heure. Ils peinent offensivement déjà et concèdent ensuite beaucoup d’opportunités à l’adversaire. Le sélectionneur est loin d’être satisfait.

30e : Chevalier fait des miracles

Les Bleuets sont secoués par les Ivoiriens. Maho accélère dans l’entrejeu, prend un relais avec Bénie Traoré qui le retrouve via une passe magique dans la surface. Seul face à Chevalier, Maho perd son duel face au capitaine des Bleuets.

28e : Wilson Odobert remplace Bradley Barcola pour les Bleuets.

27e : Nouvelle occasion ivoirienne

Attention les Bleuets. Abdoulaye Traoré accélère côté droit et centre fort vers les six mètres. Bénie Traoré surgit pour ouvrir le marque mais est contré au dernier moment par Diakité. Corner.

25e : Barcola blessé

Le Parisien se touche l’arrière de la cuisse gauche et va sortir. Il quitte déjà ses partenaires. Mauvaise nouvelle pour les Bleuets et pour le PSG.

23e : Le jeu reprend et l’attaquant de la Côte d’Ivoire reprend sa place.

21e : Mohamed Bamba, l’attaquant de Lorient, est au sol pour la deuxième fois déjà dans ce match. Les soigneurs sont sur le terrain.

18e : Servi à l’entrée de la surface, Akliouche remise pour Doué, entrée de surface, qui glisse au moment de frapper. Fofana accompagne en sortie de but.

17e : Bénie Traoré fait des dégâts depuis l’aile gauche. Il accélère sur 30 mètres, repique dans l’axe et frappe mais ne trouve pas le cadre.

16e : Doué proche de l’ouverture du score

Thuram performe l’entrejeu ivoirien côté gauche. Il retrouve l’axe et ouvre sur Doué à droite. Le Rennais tente sa chance aux 20 mètres mais son tir est dévié par Ahoussou en corner. Un corner qui ne donne rien ensuite.

13e : Yoro est bien placé au premier poteau pour renvoyer un centre d’Akpo de la gauche après une belle action collective ivoirienne.

11e: Les Bleuets accélèrent côté gauche avec un centre de Thuram contré qui profite à Akliouche. Le Monégasque centre fort devant le but pour Wahi mais Ahoussou veille et dégage.

8e : Début de match très animé avec des actions rapides des deux côtés. Akliouche est à l’offensive mais son pied se dérobe au moment de sa frappe du droit.

7e : Chevalier encore bien placé

Corner ivoirien mal renvoyé par les Bleuets sur Akpa aux 25 mètres. L’Auxerrois reprend de demi-volée et oblige Chevalier à un bel arrêt sur sa gauche.

6e : la tête de Barcola !

Nouveau corner de la gauche pour Truffert. Il trouve Barcola au second poteau qui croise sa tête mais ne trouve pas le cadre. Fofana accompagne en sortie de but.

5e : Succession de corners pour la France qui met la pression dans la surface ivoirienne.

4e : Chevalier décisif

Première occasion dans ce match et elle est Ivoirienne. Abdoulaye Traoré s’échappe en un contre un, il sème Truffert en vitesse, entre dans la surface et croise sa frappe du gauche. Chevalier se détend et capte sur sa gauche.

3e : Les Bleuets évoluent finalement en 4-3-3 avec Doué à droite et Barcola à gauche de l’attaque. Akliouche est dans l’entrejeu avec Thuram et Koné.

1ère : Perte de balle de Diakité à droite qui offre une opportunité à Abdoulaye Traoré qui voit sa frappe être contrée. Derrière, Chevalier se fait une petite frayeur à la relance mais sans conséquence.

C’est parti à Châteauroux !

Les Bleuets donnent le coup d’envoi de la rencontre. Bon match à toutes et à tous !

Les joueurs entrent sur la pelouse

Pour rappel, le coup d’envoi d’envoi sera donné à 18h30. Les joueurs entrent déjà sur la pelouse puisque tout le protocole doit se dérouler en amont avec notamment les hymnes, avec celui des Ivoiriens pour débuter puis la Marseillaise.

Les échauffements se terminent à Châteauroux

Gusto forfait pour les deux rencontres

Annoncé titulaire ce vendredi mais victime d’un syndrome grippal, Malo Gusto ne prendra finalement pas part aux deux rencontres de l’équipe de France U23 lors de cette trêve internationale. L’ancien joueur de l’OL va retourner à Londres puisqu’il évolue à Chelsea et Thierry Henry et son staff ont décidé ne pas convoquer de remplaçant.

Le XI de Thierry Henry : Akliouche en soutien de Barcola et Wahi

Pour cette rencontre, Thierry Henry opte pour un 4-3-1-2 classique puisque Akliouche est titulaire en soutien de Barcola et Wahi. Doué est aligné au milieu avec Koné et Thuram. Derrière, Diakité a été préféré à Gusto tandis que Yoro et Lukeba forment la charnière et que Truffert va évoluer à gauche. Dans la cage, c’est Chevalier qui débute au profit de Restes.

Le XI de la CIV : Une attaque made in L1

Emerse Faé, victorieux de la CAN avec les Eléphants, n’est plus le sélectionneur et a été remplacé par Boubacar Sanogo et Dao Lassina. Ils ont concocté un 4-3-3 avec le Nantais Traoré et le Lorientais Bamba en pointe. Coulibaly, Maho et Nadje vont animer le milieu tandis que derrière le Pallois Ahoussou sera sûrement mis à contribution par l’attaque française.

Les Bleuets lancés vers les JO

Thierry Henry et les Bleuets sont désormais au courant de la suite des évènements. Mardi, le tirage au sort des JO a placé la France dans le groupe A en compagnie des Etats-Unis (nation qu’elle affrontera lundi en amical), de la Nouvelle-Zélande et d’une nation qualifiée. A quatre mois du jour J, la préparation débute donc dès maintenant avec cette rencontre amicale et celle de lundi face aux USA.

Bonjour à toutes et tous !

Bienvenue sur FM pour suivre la rencontre amicale entre la France U23 et la Côté d’Ivoire U23. Le coup d’envoi sera donné à 18h30 au stade Gaston Petit de Châteauroux.