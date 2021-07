PSG : Mehdi Benatia valide l’arrivée d’Achraf Hakimi

La suite après cette publicité

Le Paris Saint-Germain a officialisé mardi la venue d’Achraf Hakimi, en provenance de l’Inter. Un gros coup pour les Parisiens, qui s’adjugent les services d’un latéral droit auteur d’une très bonne saison, qui l’a vu sacré champion d’Italie. Âgé de 22 ans, l’international marocain a été recruté contre 60 M€ et a signé un contrat de cinq ans, jusqu’en juin 2026.

Une recrue validée par Mehdi Benatia. « Dès son arrivée avec la sélection marocaine, on a vu qu’il possédait des qualités incroyables », a-t-il déclaré au Parisien. L’ancien défenseur du Bayern et de la Juventus notamment, a ajouté être « très fier en tant que Parisien et Marocain de voir Achraf au PSG. Je félicite les dirigeants car tout le monde le voulait. Paris s’est assuré la signature du meilleur latéral droit en Europe pour les dix prochaines années. »