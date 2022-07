OM : Pablo Longoria lâche ses vérités sur le mercato

La suite après cette publicité

Jorge Sampaoli l'a confirmé à demi-mot. Pour expliquer son départ soudain de l'Olympique de Marseille, le coach argentin a évoqué une différence d'objectifs entre lui et son club. Des mots qui semblent conforter la version privilégiée par les médias, à savoir que Sampaoli a jeté l'éponge, lassé du manque de moyens de l'OM pour son mercato estival. Présent en conférence de presse ce vendredi après-midi, le président phocéen Pablo Longoria a contredit cette version.

«On a plus de moyens que la saison dernière. Il y a des recettes qui augmentent avec la Ligue des Champions. On a la possibilité de retenir les joueurs importants de l'effectif. Pour le mercato, il faut être patient car c'est un mercato stratégique. C'est la vente des joueurs qui permet d'augmenter le niveau de compétitivité. On est exigeant, on veut augmenter le niveau de compétitivité de l'équipe», a-t-il déclaré, dans des propos relayés par La Provence. Vendre, le mot d'ordre est clair et pas franchement surprenant. Mais promis, juré, Longoria assure que l'OM ne navigue pas à vue dans ce mercato.

«L'OM n'est pas en difficulté»

«On n'est pas en difficulté dans ce mercato. On a perdu des joueurs (William Saliba, Boubacar Kamara). On a recruté Samuel Gigot et Isaak Touré qui vont renforcer le niveau de l'effectif. On continue à faire le mercato. Je me sens à l'aise dans ce mercato. (...) C'est nécessaire de vendre des joueurs. La saison dernière, on avait un avantage pour le marché. Il faut chercher à renouveler l'effectif». Enfin, Longoria a également répondu aux questions sur des cas plus spécifiques tels que William Saliba et Steve Mandanda.

Pour rappel, nous vous révélions en exclusivité que l'OM allait tout faire pour recruter définitivement le défenseur d'Arsenal. «Il a manifesté sa volonté de rester à Marseille, je le remercie. Il y a un club comme nous qui serait très content d'avoir Saliba mais il y a une autre partie qui est Arsenal, avec sa propre stratégie. (...) Il faut toujours faire un mercato de façon intelligente». Quant à Mandanda, après une saison passée à lutter avec Pau Lopez, le champion du monde 2018 a récemment été annoncé à Rennes. «Avec Mandanda, j'ai dit depuis le premier jour que c'est un joueur que l'on doit respecter. On a des décisions à prendre en commun. On prendra la meilleure décision». À bon entendeur.