L'OM a vécu une saison pleine de réussite, avec une deuxième place décrochée en Ligue 1. Pablo Longoria a lui acquis un statut de président faiseur de miracles sur le mercato, grâce à quelques bons coups et un solide réseau. Mais la suite des événements s'avère moins fluide. Ces dernières semaines, le club olympien a vu plusieurs cibles lui filer sous le nez au dernier moment, à l'image d'Axel Witsel, qui correspondait parfaitement au profil recherché pour succéder à Boubacar Kamara au milieu de terrain.

Jorge Sampaoli attend des renforts, lui qui avait obtenu gain de cause la saison passée. Avec la Ligue des Champions au programme, l'OM aura du pain sur la planche, et un argument de séduction massif. A tel point que selon nos informations, le club va tenter de récupérer à nouveau William Saliba. Mais pas sous la forme d'un prêt comme lors du dernier exercice.

L'OM veut acheter définitivement William Saliba

En effet, l'OM s'est rapproché d'Arsenal pour connaître les conditions de sortie du néo-international français. Agé de 21 ans, Saliba s'est régalé sur la Canebière et il n'a pas caché qu'une saison de plus pouvait lui plaire. Mais il est aussi conscient de sa situation contractuelle avec Arsenal, où il est lié jusqu'en 2024. Sa nouvelle stature d'international le rend plus remarquable aux yeux de son entraîneur Mikel Arteta.

Cela dit, l'Olympique de Marseille est prêt à faire un véritable effort financier pour convaincre Arsenal de lâcher son joueur, encore plus depuis que la DCNG a décidé de laisser le club phocéen faire sa vie sur le mercato. Un montant de 40 M€ pourrait-il suffir? Une sacrée somme pour l'OM, qui va devoir plus que jamais compter sur les qualités de négociateur de Pablo Longoria.