DNCG : l’OM s’en sort bien

L’épreuve de la direction nationale de contrôle de gestion des clubs (DNCG) est véritablement source d’inquiétudes chez les amoureux de l’Olympique de Marseille. Voici un an, le club phocéen voyait sa masse salariale encadrée après un mercato cohérent. Amine Harit, dernière recrue estivale olympienne, avait même dû voir certains joueurs décaler leurs émoluments pour que sa signature soit effective.

Après une saison remarquable (demi-finale de Conference League et une qualification directe pour la Ligue des Champions), on se disait que tout allait se passer tranquillement avec l’instance. Que nenni. Après son premier passage, la DNCG évoquait un sursis à statuer en attente d’éléments (comprendre documents) complémentaires. Voilà que le spectre d’un encadrement de la masse salariale ou d’une interdiction de recrutement planait au-dessus de la tête du club telle l’épée tenue par Denys l’ancien, tyran de Syracuse, au-dessus de celle de Damoclès.

Plus d’obstacle pour Longoria

En réalité, la DCNG était surtout lassée de voir les promesses de vente de joueurs échouer à chaque mercato et attendait un signal de l’actionnaire de l’OM, Frank McCourt. Initialement prévue le 9 juin, veille de l’ouverture du mercato estival, la réponse concernant l’OM, en accord avec les deux parties et après moult échanges, était repoussée au mardi 14 juin, puis encore repoussée à ce jour. Finalement, les documents complémentaires sont arrivés et l’OM, qui se disait confiant avant son grand oral, n’aura pas de restrictions pour recruter cet été.

Dans le cadre de l’examen de la situation des clubs au titre de la saison sportive 2022-2023, la Commission de Contrôle des Clubs Professionnels a pris les décisions suivantes en application de l’article 11 du Règlement de la D.N.C.G. : «LIGUE 1 UBER EATS : AS Monaco, OGC Nice, Olympique de Marseille, Olympique Lyonnais, Paris Saint-Germain. Aucune mesure prise à l’égard du club par la DNCG», indique le communiqué envoyé par la LFP.

Une bonne nouvelle donc pour l’OM, Pablo Longoria, Frank McCourt et, surtout, le coach Jorge Sampaoli, qu’on sait exigeant en termes de recrutement. Maintenant, Longoria va pouvoir passer la seconde et entériner certains accords dont il était proche avec quelques éléments. Pablo Longoria aime frapper vite et fort, et maintenant, il n’est plus obstrué par quoique ce soit.