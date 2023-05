Real Sociedad : Igor Zubeldia prolonge jusqu’en 2029

La Real Sociedad a officialisé ce mercredi la prolongation de contrat de son défenseur Igor Zubeldia. Initialement lié au club basque jusqu’en 2024, le défenseur espagnol l’est désormais jusqu’en 2029. Une prolongation qui intervient à quatre journées de la fin du championnat, alors que la Real Sociedad est en passe de renouer avec la Ligue des Champions la saison prochaine.

Une belle histoire pour le défenseur de 26 ans, natif de Saint-Sébastien et arrivé au club à l’âge de 12 ans. «Zubeldia étend son lien avec le club de sa vie, qu’il a rejoint à l’âge de 12 ans et qu’il considère comme "bien plus qu’une équipe de football". Il promet de transmettre le sentiment et le rêve Txuri Urdin à sa fille Nikol , comme ses parents l’ont fait avec lui», peut-on lire sur les réseaux sociaux du club.

