OL : Moussa Dembélé n'exclut plus de rester

L'Olympique Lyonnais a besoin de sang neuf. Après le départ de Memphis Depay, libre, en fin de saison, les pensionnaires du Groupama Stadium vont avoir besoin d'un attaquant. Et ils l'ont peut-être déjà trouvé avec Moussa Dembélé (25 ans). De retour entre Rhône et Saône cet été après un prêt de six mois à l'Atlético de Madrid, l'avant-centre tricolore a attaqué la reprise sous les ordres du nouvel entraîneur Peter Bosz.

La suite après cette publicité

Le coach néerlandais l'a titularisé samedi lors du premier amical de la saison face à Bourg-Péronnas. Et l'ancien joueur du Celtic a répondu présent avec deux buts au compteur. De quoi plaire à Bosz, qui apprécie son profil. Mais il n'est pas le seul. L'Equipe explique que Jean-Michel Aulas, qui a pris ce dossier en main personnellement, souhaite conserver cette saison le joueur, qui n'est donc pas allé au bras de fer comme cela a pu être dit il y a peu.

Dembélé n'écarte plus l'idée de rester à l'OL mais...

Le président rhodanien a ainsi reçu Dembélé durant une heure la semaine dernière afin de lui dire qu'il comptait sur lui, alors qu'il n'aurait pas reçu de propositions concrètes le concernant. Un échange au cours duquel l'attaquant français aurait aussi évoqué ses envies, lui qui n'a pas toujours été considéré à sa juste valeur quand Rudi Garcia était en poste. Le natif de Pontoise n'exclurait donc plus de rester, alors qu'il était revenu avec l'idée de retourner à Madrid. Ce que nous pouvons vous confirmer puisqu'il ne souhaite pas partir pour partir et veut s'inscrire dans un projet sportivement intéressant et ambitieux.

Toutefois, il nous faut apporter quelques précisions. A l'heure actuelle, sa priorité est toujours de retourner à l'Atlético, où il s'est très bien senti l'an dernier et où il a aimé travailler avec Diego Simeone et le groupe. Mais l'OL bloque ce dossier nous a précisé une source proche des Colchoneros. Comme expliqué sur notre site, les Espagnols espèrent obtenir un prêt avec option d'achat d'une trentaine de millions d'euros. De son côté, L'Equipe ajoute que l'OL ne fermera pas la porte en cas de bonne offre. Rien n'est donc encore figé dans ce dossier qui risque encore d'agiter le mercato lyonnais.