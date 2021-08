Bordeaux piste Léo Pereira

Les Girondins de Bordeaux poursuivent leur marché. Et c’est vers le Brésil que le club au scapulaire pourrait bien tenter de piocher un nouveau renfort. Selon nos informations, les Marine-et-Blanc travaillent sur la piste Léo Pereira (25 ans).

La suite après cette publicité

Le défenseur central de Flamengo, sous contrat jusqu’en décembre 2024, s’est forgé une jolie réputation et un sacré palmarès ces dernières années, avec un titre en Série A en 2020, une Coupe du Brésil en 2019 et deux Supercoupes du Brésil en 2019 et 2020, sans oublier une Copa Sudamericana en 2019 et une Recopa Sudamericana en 2020. Les modalités d’une éventuelle opération sont à l’étude.