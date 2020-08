LdC-EL : l'UEFA change son règlement pour les cartons

La Ligue des Champions va reprendre ses droits le 7 août prochain avec les derniers huitièmes de finale à jouer. En attendant, suite aux circonstances et au formats exceptionnels de la fin de l’édition 2019/2020, l’UEFA vient d’annoncer la modification d’une de ses règles les plus redoutées : la suspension suite à l’accumulation de cartons jaunes (modification également valable en Ligue Europa). En clair, tous les joueurs qui étaient menacés de suspension en cas de nouvel avertissement en quart voient leur compteur être remis à zéro après les huitièmes.

« Le Comité exécutif de l’UEFA a pris les décisions ci-dessous en relation avec les compétitions interclubs de l’UEFA. Annulation de tous les cartons jaunes à l’issue des huitièmes de finale de l’UCL et de l’UEL pour la saison 2019/20. Pour donner suite aux changements apportés à la formule de l’UEFA Champions League 2019/20 et de l’UEFA Europa League 2019/20, approuvés par le Comité exécutif de l’UEFA le 17 juin 2020, les quarts de finale et les demi-finales de ces compétitions seront disputés sous la forme de matches uniques. Afin de recréer un équilibre compétitif dans les matches qui resteront après l’annulation de tous les cartons jaunes, le Comité exécutif de l’UEFA a décidé d’avancer l’annulation de tous les cartons jaunes reçus par les joueurs et le staff technique à l’issue des huitièmes de finale au lieu des quarts de finale, c’est-à-dire deux matches avant la finale, et d’amender les alinéas 51.04 du Règlement de l’UEFA Champions League (saison 2019/20) et 49.04 du Règlement de l’UEFA Europa League (saison 2019/20) comme suit : « Exceptionnellement, les suspensions non purgées suite à des avertissements répétés et tous les cartons jaunes sont annulés à la fin des matches de barrage. Ils ne sont pas reportés dans la phase de matches de groupe. De plus, tous les cartons jaunes sont annulés à l’issue des huitièmes de finale. Ils ne sont pas reportés dans les quarts de finale » », indique le communiqué. Suspendu face à l'Atalanta, Angel Di Maria n'est pas concerné et reste donc bien indisponible.