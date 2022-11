JT Foot Mercato : la bataille est lancée pour arracher le chômeur de luxe CR7

La suite après cette publicité

La nouveau club de Cristiano Ronaldo

L'information est tombée hier, Manchester United et Cristiano Ronaldo se sont qui quittés « d'un commun accord » comme l'a expliqué le club anglais via un communiqué officiel. L'histoire s'achève donc entre CR7 et les Red Devils après 346 matches sous le maillot rouge et 145 buts ! Déjà cet été, ça sentait fort le départ pour le Portugais ! Et parmi les clubs évoqués lors du dernier mercato, une bonne partie font encore parti des prétendants. En même temps, aujourd'hui libre CR7 ne coûterait rien à son futur club en indemnités de transfert (le club payera éventuellement une prime à la signature, ndlr). D'après Marca, il aurait le choix entre deux écuries. En Angleterre, Newcastle aurait les moyens de s'offrir le Portugais. D'autant plus que les Magpies sont en ce moment troisièmes de Premier League et pourraient donc lui offrir un sacré défi sportif. La deuxième option, plus exotique, serait Al-Nassr en Arabie Saoudite. L'été dernier, CR7 avait refusé une offre de 350 M€ de la part du club d'Al-Hilal. Mais ce n'est pas tout car on peut aussi penser à Chelsea, dont le nouveau propriétaire était prêt à tout pour le faire venir alors que Thomas Tuchel n'en voulait pas l'été dernier. Ce, même si les dernières rumeurs indiquent que les Blues ne seraient pas sur le coup cet hiver. On peut aussi parler du Sporting, le club formateur de CR7, où son nom revenait avec insistance cet été. C'est le même son de cloche avec le Borussia Dortmund et le Bayern Munich ! Sans oublier le Napoli qui était aussi intéressé par le profil du quintuple Ballon d'Or. On est obligé d'évoquer en plus le PSG. Après tout Ronaldo avait lui même ouvert la porte à une signature et à la possibilité de jouer avec son éternel rival Lionel Messi.

Le retour de Keylor Navas

Un des meilleurs gardiens du monde va pouvoir retrouver les terrains, lui qui a perdu son statut de titulaire en club. Nous parlons ici de Keylor Navas. Parce qu'il n'y a qu'avec le Costa Rica que le portier du PSG peut retrouver du temps de jeu. D'ailleurs, dans une interview donnée à El Pais, il n'a pas hésité à dire que s'il ne jouait plus à Paris, c'était à cause d'un homme : « je n’ai pas joué, mais je me sens bien, je me sens tranquille. Mais je ne vais pas cacher la réalité : c’est toujours mieux de jouer, même si tout dépend de la façon dont chacun se concentre pour disputer un Mondial. Je me suis très bien entraîné. Si je ne joue pas dans mon équipe, ce n’est pas à cause d’un manque de condition physique, d'une baisse de niveau, c’est parce que quelqu’un ne veut pas que je joue et c’est tout.» Christophe Galtier risque de ne pas apprécier cette sortie de son numéro deux !

Pep Guardiola prolongé

C'est officiel Pep Guardiola a été prolongé par Manchester City ! La fin de règne des Skyblues ce n'est pas pour tout de suite. Son contrat se terminait en fin de saison. Maintenant il est lié au club mancunien jusqu'en 2025 ! Guardiola a semblé être comblé par cette prolongation : « Je suis si heureux de continuer à City pour les deux prochaines saisons. Je ne pourrais même pas assez remercier le club pour la confiance qu'il m'accorde. Je me sens bien ici. J'ai tout ce dont j'ai besoin pour faire mon travail de la meilleure des manières. Je sais que le prochain chapitre du club sera extraordinaire pour la prochaine décennie. ».