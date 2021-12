PSG : Kylian Mbappé a encore bluffé tout le monde

La suite après cette publicité

Seuls Edinson Cavani et Zlatan Ibrahimovic avaient réussi à atteindre cette barre symbolique mais dimanche soir sur la pelouse du Parc des Princes, Kylian Mbappé les a rejoints. Double buteur lors de la victoire du Paris Saint-Germain contre l'AS Monaco (2-0, 18e journée de Ligue 1), le numéro 7 parisien a réussi à atteindre la barre des 100 buts en Ligue 1 sous les couleurs parisiennes, devenant ainsi le troisième joueur à réaliser cet exploit. Face à des Asémistes qui n'ont pas offert un si mauvais visage, le champion du Monde 2018 a encore sorti son équipe du pétrin pour le plus grand plaisir des supporters présents sur place.

Déjà auteur d'un doublé mardi soir en Ligue des Champions contre Bruges, le joueur de 22 ans reste définitivement sur son nuage, lui affiche des statistiques assez folles en 2021-2022, et ce après un été agité et des envies de départ. 23 matches toutes compétitions confondues, 13 buts, 14 passes décisives : Kylian Mbappé est sur une autre planète en cette première partie de saison et le PSG peut le remercier, lui qui a encore fait mal à l'ASM avec également des accélérations fulgurantes. Interrogé après la rencontre par Prime Video, le principal concerné n'a en tout cas pas caché sa joie après cette belle soirée.

Kovac : «c'est pour moi aujourd'hui l'un des trois meilleurs joueurs du monde»

«J'aime jouer tous les matches et aider mon équipe, j'espère continuer comme cela jusqu'à la fin de l'année civile. J'ai passé un incroyable moment et j'ai encore des souvenirs à Monaco, mais maintenant, je donne tout ce que j'ai pour le PSG», a lâché l'ancien Monégasque arrivé au PSG en août 2017. Ce n'est donc pas surprenant si Kylian Mbappé a impressionné tout le monde dimanche soir aux abords de la Porte d'Auteuil. Le coach adversaire Niko Kovac s'est d'ailleurs exprimé sur le "génie français" en conférence de presse.

«Il n'y a pas besoin de faire de présentation, c'est pour moi aujourd'hui l'un des trois meilleurs joueurs du monde. S'il est épargné par les blessures, je pense qu'il gagnera pas mal de Ballon d'Or parce que Messi et Cristiano Ronaldo ne pourront pas jouer éternellement. A mon avis, s'il continue sur ce rythme-là, il va forcément faire une très belle carrière. C'est le joueur qui fait la différence au PSG, on l'a encore vu la semaine dernière à Lens. Avec sa technique, sa vélocité, sa puissance, il peut faire la différence à tout moment et c'est très difficile de défendre en un contre un contre lui. S'il continue comme ça, il sera forcément le meilleur.» De belles déclarations qui feront plaisir au crack du PSG.