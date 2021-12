PSG - Monaco : la réaction à chaud de Kylian Mbappé

Encore du grand Kylian Mbappé, ce dimanche soir. Auteur d'un doublé contre l'AS Monaco, l'attaquant parisien a livré une belle prestation et a été élu homme du match de la rencontre par notre rédaction. Après la victoire, l'international français de 22 ans a réagi après la rencontre, au micro de Prime Video, après avoir inscrit son 100e but en Ligue 1, sous les couleurs parisiennes.

«En première période, on avait mis beaucoup d'intensité, on a tué le match. Après, on pouvait faire plus, mais c'était a eux de venir nous chercher. Il y avait moins de qualité après la pause, le rythme est redescendu, mais on a fait le plus important. J'aime jouer tous les matches et aider mon équipe, j'espère continuer comme cela jusqu'à la fin de l'année civile. J'ai passé un incroyable moment et j'ai encore des souvenirs à Monaco, mais maintenant, je donne tout ce que j'ai pour le PSG».