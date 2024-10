Le Real Madrid donne des nouvelles de l’état de forme de Kylian Mbappé

Ces dernières heures, Kylian Mbappé ne cesse de faire parler de lui. Après avoir démenti une information de la presse suédoise sur un viol présumé dans l’hôtel de Stockholm où l’attaquant français et quelques proches avaient passé deux nuits, le Bondynois a engendré la réaction de son ancien club, le PSG. Conséquence directe d’une phrase supplémentaire ajoutée à la fin de son post. «Ça en devient tellement prévisible, veille d’audience comme par hasard 😉». Veille d’audience, car demain, Kylian Mbappé et le PSG se retrouvent devant la commission paritaire des recours de la Ligue de football professionnel (LFP), après l’appel du club parisien dans l’affaire des 55 millions d’euros de salaires impayés et autres primes réclamés par son ancien joueur.

Si le malaise entre l’international français et le club parisien ne désenfle pas, le Real Madrid a de son côté donné des nouvelles de son protégé, qui n’a pas participé à la trêve internationale pour se remettre à 100% sur le plan physique. «Kylian Mbappé continue de finaliser son plan de mise en place spécifique. L’attaquant effectue un travail individualisé pour se remettre complètement de l’inconfort au biceps fémoral de sa jambe gauche. Cet après-midi, il a travaillé seul dans la salle de sport et sur le terrain de la Ciudad Real Madrid, sous la direction d’Antonio Pintus, responsable de la préparation physique du club», a ainsi indiqué la formation madrilène au sein d’un communiqué.