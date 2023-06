OM : Marcelino veut récupérer un ancien protégé pour l’associer à Kondogbia

La suite après cette publicité

Le mercato de l’OM risque de s’accélérer dans les prochaines heures. Après avoir officialisé l’arrivée de Marcelino sur le banc olympien, Pablo Longoria et son staff s’activent pour régaler l’ancien technicien de Bilbao. Dans cette optique, le dernier troisième de Ligue 1 devrait officialiser, très prochainement, l’arrivée de Geoffrey Kondogbia dans la cité phocéenne. Actuellement à Marseille pour passer sa visite médicale, le milieu de terrain de l’Atlético de Madrid va ainsi venir renforcer l’entrejeu des Ciel et Blanc. Mais ce n’est pas tout…

Toujours dans ce secteur et malgré les présences de Jordan Veretout, Valentin Rongier, Mattéo Guendouzi ou encore Pape Gueye, l’OM - ou plus précisément Marcelino - penserait à un autre profil. Selon les dernières informations d’El Chiringuito, le nouvel homme fort du club marseillais aimerait ainsi récupérer Unai Vencedor, qu’il a dirigé à l’Athletic Bilbao lors de la saison 2021-2022. Une information allant dans le sens de celle publiée par le quotidien AS il y a quelques semaines.

En effet, le média espagnol révélait que Bilbao souhaitait prêter son joueur, sous contrat jusqu’en 2027, et l’OM serait donc sur les rangs. Reste désormais à savoir si cette piste fait partie des priorités absolues de Pablo Longoria ou s’apparente à un simple intérêt n’ayant pas pour vocation à déboucher sur un transfert (ou un prêt). Une chose est sûre, c’est sous les ordres de Marcelino qu’Unai Vencedor avait montré son plein potentiel.

Auteur de 35 matches toutes compétitions confondues sous la houlette du tacticien de 57 ans, l’international espoirs espagnol a finalement vu son temps de jeu largement réduit après l’arrivée d’Ernesto Valverde sur le banc des Zuri-gorriak. Avec 11 petites apparitions en 2022-2023, l’enfant de Bilbao verrait certainement d’un bon œil ce nouveau challenge, qui plus est avec un homme qui lui a permis d’exploser au plus haut niveau. Affaire à suivre…