OM : Francis Coquelin adoube Marcelino

Marcelino est donc le nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille. Alors que plusieurs pistes ont été étudiées pour remplacer Igor Tudor, ce sera donc le coach espagnol qui va avoir la tâche de diriger le club phocéen la saison prochaine. Lors de sa carrière, le stratège de 57 ans a notamment dirigé Valence pendant deux ans (2017-2019). Pendant cette période, Francis Coquelin, alors joueur valencien, a pu tester les méthodes du tacticien ibérique. Il a partagé son expérience dans une interview accordée au Parisien.

« J’ai entretenu une très bonne relation avec lui. Il m’a confié beaucoup de responsabilités au milieu de terrain. Je suis arrivé d’Arsenal avec l’étiquette d’un joueur à vocation défensive. Grâce à lui, j’ai eu la possibilité de m’exprimer davantage avec le ballon. J’ai à l’esprit un gros travailleur. Il s’appuie beaucoup sur la vidéo et, tactiquement, se révèle très pointilleux. On a d’ailleurs obtenu d’excellents résultats en Liga et on a remporté la Coupe du Roi face au Barça. Il est peut-être méconnu en France, mais en Espagne il est considéré comme une valeur sûre. On parle là d’un entraîneur de haut niveau. Un des tout meilleurs que j’ai eux. »

