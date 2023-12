La drôle de demande de Neymar à Santos

Relégué en deuxième division brésilienne, Santos va démarrer la prochaine saison avec un nouveau président, Marcelo Teixeira. L’une des premières décisions du Peixe a été de retirer le maillot floqué du 10 de Pelé le temps que le club remonte en Série A. Une idée qui a fait réagir Neymar. Teixeira a révélé à Globoesporte que l’ancien joueur du Paris Saint-Germain l’a contacté pour lui demander de retirer le numéro 11 (qu’il portait à Santos, ndlr).

« Hier, il m’a appelé et m’a dit : "Président, vous avez déjà retiré le 10 jusqu’à ce que vous reveniez en première division. Alors, retirez le 11 jusqu’à ce que je revienne". Je suis déjà heureux, je suis déjà plein d’espoir. Nous garderons aussi le 11. Nous attendons le retour de Neymar. Il me donne beaucoup d’espoir. Nous allons bientôt retirer le 10, puis le 11. Pelé ne peut plus porter le numéro 10. Il ne sera porté par une nouvelle star que lorsque nous monterons en première division. Et le 11 attendra également le retour de notre joueur vedette », a-t-il déclaré.