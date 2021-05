Mercato : Bordeaux lance son opération dégraissage

La suite après cette publicité

Une saison en enfer. Ou presque. Lors de cet exercice 2020-21, Bordeaux a vécu des moments compliqués entre des résultats décevants et les problèmes de vestiaires, sans compter le futur rachat du club. Malgré tout, les Girondins, au bord de la zone rouge en deuxième partie de saison, ont réussi à s'en sortir et ont terminé à la douzième place du classement en Ligue 1 Uber Eats. Un soulagement pour tout un club, bien décidé à ne pas revivre la même chose l'année prochaine. Pour éviter cela, il devrait y avoir du mouvement.

Plusieurs départs actés

Concernant Jean-Louis Gasset, rien n'est encore scellé. Alors qu'il avait sous-entendu qu'il ne continuerait pas, le technicien français a changé son fusil d'épaule récemment. «Si tout est réuni… Il me reste un an de contrat. Mais je sais que les choses sont compliquées. Il va y avoir de la paperasse comme on dit. Si tout le monde est sur les mêmes planètes, pourquoi pas…» Cela dépendra aussi du futur repreneur. Du côté des joueurs, des décisions ont, en revanche, déjà été prises par les pensionnaires du Matmut Atlantique.

Libres le 30 juin, Nicolas De Préville, Maxime Poundjé, Vukasin Jovanovic et Youssouf Sabaly ne seront plus à Bordeaux l'année prochaine selon Sud-Ouest. Concernant ce dernier, Alain Roche a confié : « nous souhaitions le garder. Nous avons fait des propositions qu’il estime insuffisante, ce que je peux comprendre. Il va partir mais je lui ai dit avant qu’on se quitte que la porte était toujours ouverte, que la proposition tenait toujours s’il en avait envie. On le remercie en tout cas pour tout ce qu’il a fait ici. C’est un garçon exemplaire qui n’a jamais fait de bruit, qui a toujours fait le boulot. »

Le cas Ben Arfa

Le directeur sportif bordelais a ensuite évoqué l'épineux cas Hatem Ben Arfa. En délicatesse avec Jean-Louis Gasset ou encore Laurent Koscielny, l'ancien de l'OL a été trop rarement à la hauteur des attentes. Arrivé pour une année plus une en option, HBA va partir selon Sud-Ouest. « Elle (son option) était conditionnée à certains critères. Ils n’ont pas été atteint », a précisé Alain Roche. Malgré tout, le joueur resterait attentif au projet de rachat du club, lui qui est déjà courtisé par des 4 clubs français ainsi que des écuries étrangères.

Arrivé en prêt pour six mois (sans option d'achat) de Fulham, Jean Michaël Seri ne devrait, a priori, pas poursuivre l'aventure. Dans l'autre sens, Josh Maja, ne restera pas chez les Cottagers, qui ne vont pas lever son option d'achat. Il faudra également se pencher sur les joueurs en fin de contrat dans un an comme Benoît Costil, Laurent Koscielny ou encore Jimmy Briand. Dans la même situation, Davy Rouyard, Amadou Traoré et Dilane Bakwa ont reçu une proposition de prolongation et doivent donner leur réponse selon S-O. Enfin, l'option d'achat d'Issouf Sissokho a été levée. Le changement commence maintenant à Bordeaux !