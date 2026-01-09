Le Real Madrid a fait un choix osé pour son mercato

Durant le dernier mercato, le Real Madrid a injecté du sang neuf au sein de son effectif cinq étoiles. Ainsi, Xabi Alonso s’est assis sur le banc, accompagné par Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Franco Mastantuono et Alvaro Carreras. Un recrutement à 172,5 M€. Même quand on est l’un des clubs les plus riches du monde, cette somme reste malgré tout très importante. Mais c’était le prix à payer pour offrir au coach les renforts tant désirés. Pourtant, l’ancien milieu de terrain aurait bien voulu une rallonge.

Ce n’est pas un secret, il espérait que les Merengues recrutent un milieu de terrain ainsi qu’un défenseur. Mais ni l’un, ni l’autre ne sont arrivés l’été dernier. Pour la presse ibérique, cela n’était que partie remise. Selon elle, Xabi Alonso avait de grandes chances d’obtenir les recrues attendues au mercato d’hiver 2026. D’autant que les prestations de son équipe ont prouvé qu’il y avait urgence. Ces derniers mois, Dayot Upamecano a été érigé en priorité dans l’axe de la défense comme expliqué par nos soins. Mais le Français est proche d’une prolongation au Bayern Munich.

Madrid ne veut pas sortir un euro

Une arrivée cet hiver ou cet été semble donc fortement compromise, malgré un accord verbal avec la Casa Blanca. En ce qui concerne les autres pistes, celle menant à Ibrahima Konaté (liverpool) a été mise de côté. Marc Guéhi (Crystal Palace) plaît en interne mais la concurrence est féroce, surtout en Angleterre. Enfin, le nom de Nico Schlotterbeck est sorti ces derniers jours du chapeau. Un élément en fin de contrat l’été prochain au BVB et qui est expérimenté et dans la force de l’âge. Tout ce qui plaît donc aux Madrilènes. Bild a d’ailleurs précisé qu’il a toutes ses chances de rejoindre Madrid après l’échec du dossier Upamecano.

Mais ce vendredi, Marca est très clair. Le média ibérique explique que le Real Madrid n’est pas intéressé par la signature du défenseur allemand dont le prix de vente cet hiver est de 50 M€. Marca va même plus loin et assure que les dirigeants n’ont aucune intention de recruter cet hiver. Malgré des soucis et des blessures dans ce compartiment du jeu, les Merengues ne sortiront pas un euro cet hiver. Ils ont confiance en l’équipe en place et compte aller avec elle jusqu’au bout de la saison. De plus, Marca ajoute que le retour de Niko Mihic au poste de superviseur médical est considéré comme une bonne chose pour régler les multiples soucis physiques cette saison. Un choix osé pour beaucoup de l’autre côté des Pyrénées. En été, le club aura certainement une autre posture sur le mercato.