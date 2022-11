BL : Wolfsbourg s'impose à domicile et prive Dortmund du podium

Pour la première rencontre de la 14ème journée de Bundesliga, Dortmund se déplaçait à Wolfsbourg pour affronter les joueurs de Niko Kovac. Respectivement 11ème et 4ème avant le coup d'envoi, les deux formations voulaient s'imposer pour engranger des points mais pas pour les mêmes raisons. Les coéquipiers de Jude Bellingham avaient l'ambition de monter sur le podium à l'issue de la rencontre tandis que leurs adversaires espéraient se mêler à la lutte aux places européennes en cas de victoire. Et les locaux réussissaient d'ailleurs leur pari en s'imposant avec conviction malgré les qualités individuelles des visiteurs (2-0). Sur un corner de Maximilian Arnold, après une déviation au niveau du premier poteau, Micky Van De Ven, libre de tout marquage, reprenait au second poteau pour ouvrir le score en tout début de rencontre (6e, 1-0). Après une entame timorée, les joueurs de Dortmund réussissaient enfin à se montrer relativement dangereux sans toutefois inquiéter le portier adverse.

En deuxième période, les visiteurs n'arrivaient pas à inverser la tendance. La défense de Wolfsbourg tenait bon et se dirigeait même vers une belle victoire contre une équipe de Dortmund en manque d'inspiration. En toute fin de match, les locaux trouvaient même la ressource pour inscrire un deuxième but. Après une perte de belle de Julian Brandt, Patrick Wimmer pouvait centrer en direction du point de penalty où Lukas Nmecha coupait la trajectoire du ballon pour permettre à son équipe de prendre le large (90e+1, 2-0). Au classement, Wolfsbourg remonte à la 8ème place grâce à cette victoire tandis que Dortmund fait du surplace en attendant les rencontres de soirée.