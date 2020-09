PSG-OM : Noël Le Graët donne son avis sur l'affaire de racisme

Ce dimanche, l'Olympique de Marseille s'est imposé contre le Paris Saint-Germain. Mais la fin de match a été polluée par une bagarre et l'après-rencontre a été chaude. En effet, Neymar a accusé - déjà pendant la rencontre - Alvaro Gonzalez, le défenseur espagnol de l'OM, d'avoir proféré des insultes racistes à son encontre. Depuis, tout le monde donne son avis et notamment le président de la FFF, Noël Le Graët.

« Sur un match, il peut y avoir des écarts. Mais on est à moins de 1% de difficulté aujourd'hui. Quand un black marque un but, tout le stade est debout. Le phénomène raciste dans le sport, et dans le football en particulier, n'existe pas ou peu. Je ne sais pas ce qu'il a dit (Neymar, ndlr), je n'ai pas écouté », a ainsi déclaré le grand patron de la Fédération française de football sur RMC