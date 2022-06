Juan Mata quitte Manchester United

Une page se tourne chez les pensionnaires d'Old Trafford. Après avoir annoncé les départs de Paul Pogba et de Jesse Lingard hier, Manchester United a officialisé celui de Juan Mata ce jeudi. L'Espagnol s'en va après huit années de bons et loyaux services.

«Manchester United peut confirmer que Juan Mata quittera le club à l'expiration de son contrat cet été. Le milieu de terrain de 34 ans a rejoint les Reds en janvier 2014 et a disputé 285 matchs, marquant 51 buts et remporté quatre trophées. Il a fait sa dernière apparition lors de notre dernier match de la saison 2021/22, à Crystal Palace le 22 mai (...) Merci d'avoir consacré huit années de votre carrière à United, Juan. Tout le club vous souhaite le meilleur pour l'avenir.» Un avenir qui pourrait bien s'écrire en Liga.

Thank you for everything, @JuanMata8 — you'll be missed 🔴#MUFC