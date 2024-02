Kylian Mbappé au Real Madrid, les coulisses étonnantes de deux folles années

C’est la fin d’un long feuilleton entamé en… 2017. En signant Kylian Mbappé sur le gong lors du mercato estival 2017, le Paris Saint-Germain envoyait un signal au monde du football, après avoir déjà recruté Neymar, mais sifflait le début, malgré lui, du compte à rebours. Celui concernant le départ de Mbappé au Real Madrid. Le PSG n’était qu’une étape pour l’attaquant français, et tout le monde en était conscient. En le conservant durant 7 ans, le club parisien a quelque part réalisé un bel exploit, tant le train madrilène est passé régulièrement en gare. Et encore, vous ne savez pas tout…

2017, 2019, 2021, 2022, 2023, bref, quasiment tous les ans, Mbappé a eu l’opportunité de partir pour le Real Madrid. Mais le climax a probablement eu lieu à l’été 2022. Le PSG pensait avoir réalisé le plus dur, en prolongeant, au grand dam du club merengue, son international français. Nous étions en mai, et outre un salaire et des primes pharaoniques, Mbappé avait obtenu gain de cause sur de nombreux sujets sportifs. Avec l’arrivée de Luis Campos, dans le rôle de conseiller football du président Nasser Al-Khelaïfi, la promesse d’un grand ménage dans l’effectif (démenti par le principal intéressé), et celle d’arrivées prestigieuses pour sublimer son talent.

Un mercato estival 2022 qui gâche tout

Le plan était limpide, le PSG allait jouer en 3-5-2, avec un attaquant costaud pour accompagner Mbappé (Lewandowski), un milieu offensif créatif (Bernardo Silva) et un défenseur rugueux (Skriniar). Le tout accompagné de quelques nouveaux venus pour faire le nombre (Vitinha, Fabian Ruiz, Soler, Renato Sanches etc). Malheureusement, rien ne se passe comme prévu, Antero Henrique, toujours présent au club, ne partage pas forcément les mêmes avis que Luis Campos. Et cela agace le clan Mbappé… et Campos. Dès le mois de juillet 2022, il fait savoir au PSG qu’il veut finalement changer d’air.

Plutôt en charge des départs, Antero Henrique ouvre la porte à une condition : pas au Real Madrid. Liverpool tente de s’engouffrer dans la brèche mais tousse un peu devant le prix demandé, 400 M€. Le PSG est en position de force, puisque Mbappé vient de prolonger jusqu’en 2024, avec une année supplémentaire en option. La relation se tend donc seulement quelques semaines après la signature du nouveau contrat, et la fin du mercato n’arrangera rien. Neymar et Messi sont toujours là, Mbappé se retrouve spectateur de la renaissance du duo Neymar-Messi, plus impliqué que jamais avec la perspective de la Coupe du monde au Qatar au mois de novembre 2022.

Un mercato estival 2023 qui ne résout pas tout

Le torchon brûle, et c’est la presse espagnole, via Marca, qui révélera la bombe en premier. Mbappé veut quitter le PSG. Problème, nous sommes alors au mois d’octobre. L’attaquant ne s’empêche pas de lancer lui-même une polémique, à travers une publication Instagram barrée de l’inscription "Pivotgang", symbole du malaise ressenti sur son rôle, loin de celui promis quelques mois plus tôt. La saison se termine tant bien que mal, avec la coupure du Mondial. Dans son esprit, tout est clair sur la suite à donner. Le PSG, bien décidé à le conserver jusqu’en 2025, fait tout pour le contenter lors du mercato estival 2023.

Les renforts sont nombreux et essentiellement français, Neymar et Messi quittent le PSG, Mbappé est consacré au centre du projet. Suffisant pour encore retourner la situation ? Non, puisque le numéro 7 envoie une lettre expliquant qu’il ne lèvera pas son année supplémentaire en option. S’ensuit un bras de fer inédit entre le président Nasser Al-Khelaïfi et Kylian Mbappé, avec des déclarations piquantes et surtout une mise à l’écart du joueur à l’entraînement. Les choses se normalisent finalement le 13 août, puisque Mbappé réintègre enfin le groupe. Le PSG et le joueur ont pu échanger, et il en est ressorti une forme de confiance sur la possibilité d’une nouvelle prolongation de contrat…

L’été 2024, le grand chamboule-tout

Pourtant, quand nous révélons, le 7 janvier dernier, que Kylian Mbappé a choisi de quitter le PSG et de rejoindre le Real Madrid à l’issue de la saison, cela a le don de mettre Nasser Al-Khelaïfi en colère. Nous pouvons aussi vous révéler que l’accord entre Mbappé et le Real s’est conclu au tout début du mois de janvier, quelques jours avant notre article, lors d’une réunion qui s’est tenue entre les deux parties. Pas mis au courant, le président du PSG tente de se rassurer avec le démenti, relativement mou, publié via certains médias.

Mi-janvier, Mbappé sollicite un rendez-vous avec Nasser Al-Khelaïfi. Ce dernier comprend que le joueur a bel et bien décidé de partir, et il va repousser l’échéance, dans l’espoir d’un nouveau rebondissement de situation. Le président retarde donc le rendez-vous, qui aura finalement lieu le 13 février lors d’un entretien. Le ton de Mbappé est assuré, il ne peut pas y avoir de retour en arrière cette fois. Mbappé n’en fait pas une question d’argent, et il le fait comprendre au président parisien. Peu importe une nouvelle éventuelle offre, il désire changer d’air pour gagner de nouveaux titres. Reste désormais à savoir lesquels.