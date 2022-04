Serie A : la Sampdoria domine le Genoa dans le derby

Pour la 35eme journée de Serie A, la Sampdoria recevait le Genoa dans un match ô combien important dans la lutte pour le maintien en plus d'être le traditionnel derby de Gênes. Les visiteurs, dix-neuvièmes du classement, n'avaient d'autre choix que de s'imposer dans ce match pour croire au maintien alors que la Sampdoria, seizième, pouvait justement quasi-assurer leur place dans l'élite.

Et dans ce match, ce sont finalement les hommes de Marco Giampaolo qui ont eu le dernier mot grâce à un but en première période signé du Marocain Abdelhamid Sabiri (26e). Un but précieux puisqu'il offrait trois points à son équipe qui s'éloigne définitivement de la zone rouge en plus d'enfoncer son rival, [le Genoa, au fond du classement.] A noter que Criscito manquait l'égalisation en toute fin de rencontre sur penalty (90e+6). (https://www.footmercato.net/italie/serie-a/classement)