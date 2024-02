Le directeur général de Reims vole au secours de Will Still

Il fallait déminer un sujet potentiellement conflictuel. Alors que l’entraîneur de Reims, Will Still, a de nouveau fait parler de lui cette semaine pour ses déclarations laissant entendre ses envies de départ vers l’Angleterre, Mathieu Lacour a volé à son secours ce vendredi. Présent en conférence de presse en marge du déplacement des Rémois au Havre ce dimanche (15h00), le directeur général du club a affiché son unité avec son entraîneur, assurant qu’aucune polémique n’était venue polluer l’ambiance au club ces derniers jours.

«Il n’y a pas de polémiques en interne. Comme d’habitude avec Will, on s’est parlé de manière franche et honnête et on a toujours eu des relations saines. Il n’y a pas un jour sans que l’on échange, a indiqué le dirigeant de 40 ans devant les médias. Par rapport à ce qui est dit dans l’article, nous, on est un club étape, pour les jeunes joueurs et pour les entraîneurs. Et demain, nous serons très fier si Will entraîne en Premier League comme son club de cœur, West Ham, par exemple. Ce n’est pas honteux d’afficher ses ambitions, et le coach peut afficher les siennes mais que les gens ne se méprennent pas : notre histoire n’est absolument pas terminée au Stade de Reims. Et on se projette, non pas jusqu’à la fin de saison, mais aussi sur le moyen terme. Nous n’avons pas envie tous les deux que l’histoire s’arrête.» L’entraîneur de 31 ans, lui, n’a pas souhaité s’épancher sur le sujet.