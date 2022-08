West Ham : un mercato estival de tous les records

La suite après cette publicité

Trois matches, trois défaites, cinq buts encaissés, zéro inscrit. Voici le triste départ de West Ham en Premier League, battu par Manchester City (0-2), Nottingham Forest (0-1) et Brighton (0-2). Lanterne rouge, la formation londonienne, demi-finaliste de la dernière Ligue Europa, garde pourtant de très hautes ambitions. A ce titre, le mercato estival réalisé par David Gold et David Sullivan, à la présidence des Hammers, défraie la chronique. Troisième club le plus dépensier du championnat d'Angleterre cet été, derrière Chelsea (201,59 M€) et Nottingham Forest (148,05 M€), West Ham pourrait d'ailleurs bientôt prendre la tête de ce classement...

Et pour cause. Après Emerson, arrivé en provenance de Chelsea contre 15,4 millions d'euros, Thilo Kehrer, récupéré pour 12 M€ au PSG, Maxwell Cornet, débarqué de Burnley contre 20,7 M€, Flynn Downes, acheté pour 10,65 M€ à Swansea City, Alphonse Aréola, définitivement vendu par les Rouge-et-Bleu pour une indemnité de transfert estimée à 9,3 M€, Nayef Aguerd, chipé au Stade Rennais pour la modique somme de 35 millions d'euros et Gianluca Scamacca, transféré de Sassuolo contre 36 M€, West Ham s'apprête à débourser plus de 60 millions d'euros pour s'offrir Lucas Paqueta, actuellement sous les couleurs de l'Olympique Lyonnais.

Un mercato à plus de 200 millions d'euros !

Après une première proposition d'environ 50 millions d'euros (bonus compris) repoussée, les Londoniens sont, en effet, revenus à la charge avec une offre se rapprochant de la somme désirée par les Gones. Hier soir, L'Equipe indiquait ainsi que les Hammers avaient offert 60 millions d'euros (bonus compris) pour le polyvalent milieu de terrain. Ce qui a été bien accueilli par l'OL puisque Sky Sports assure, ce vendredi, que Lyon et West Ham sont tombés d'accord pour le transfert de l'ancien joueur de l'AC Milan, qui devrait rejoindre pour cinq saisons le London Stadium.

Une chose est sûre, West Ham, qui se déplacera à Villa Park, dimanche prochain à 15 heures, pour y défier Aston Villa, se donne les moyens de sortir de sa torpeur au Royaume de Sa Majesté. Forts de Jarrod Bowen, Tomas Soucek, Declan Rice, Saïd Benrahma, Pablo Fornals ou encore Michail Antonio, les Hammers cherchent pourtant, encore, la bonne formule. Avec la possible arrivée de Lucas Paqueta, la formation entraînée par David Moyes pourrait alors bien trouver le chaînon manquant. Un renfort de taille qui porterait les dépenses de West Ham au-delà des 200 millions d'euros cet été ! Plus que les 136 millions d'euros dépensés par le nouveau riche Newcastle, fraichement renforcé par l'arrivée d'Alexander Isak. Bien plus que les 74,50 M€ déjà dépensés par le club londonien lors de l'exercice 2021-2022.