LdC : Kingsley Coman élu joueur de la semaine !

Quatre joueurs se disputaient ce vendredi le titre du meilleur joueur de la semaine en Ligue des Champions. Kingsley Coman, auteur d’un doublé lors de l’écrasante victoire du Bayern contre l’Atlético (4-0) était confronté à Alvaro Morata. L’attaquant de la Juventus a inscrit les deux buts de son équipe qui s’est imposée sereinement à Kiev (0-2). Lé défenseur espagnol Angeliño a également été l’auteur des deux réalisations de son équipe lors de la victoire du RB Leipzig contre l’Istanbul Basaksehir mardi soir (2-0).

Tetê complète quant à lui la liste des nommés. Le milieu de terrain du Shakhtar Donetsk a tout simplement marché sur l’eau lors de la victoire des siens sur la pelouse du Real Madrid mercredi en ajoutant à ses statistiques deux passes décisives et un but. Quatre très belles performances pour un seul titre. L’UEFA a dévoilé le nom de l’heureux élu sur son site officiel ce vendredi midi. Et ce dernier n’est autre que… Kingsley Coman ! L’attaquant français se voit récompenser pour sa grande prestation qu’il devra confirmer au fil des matches comme l'a récemment si bien dit son entraîneur en conférence de presse.