PL : MU va supprimer entre 150 et 200 emplois

Rien ne va plus à Manchester United, dans tous les domaines. En grande difficulté sportive avec une 16e place de Premier League après 26 journées de Premier League disputées, le club mancunien traverse aussi crise financière depuis plusieurs années, malgré une masse salariale très importante de son effectif. En effet, les Red Devils ont déjà supprimé 250 postes l’année dernière et annonce ce lundi «transformer sa structure d’entreprise afin d’améliorer la viabilité financière du club et à renforcer son efficacité opérationnelle».

Club statement: United announce transformation plan.#MUFC — Manchester United (@ManUtd) February 24, 2025

Ainsi, le plan de transformation vise à «rétablir la rentabilité du club après cinq années consécutives de pertes depuis 2019. Cela créera une plateforme financière plus solide à partir de laquelle le club pourra investir dans le succès du football masculin et féminin et dans l’amélioration des infrastructures. Dans le cadre de ces mesures, le club prévoit qu’environ 150 à 200 emplois pourraient être supprimés, sous réserve d’un processus de consultation avec les employés. Ces postes viendraient s’ajouter aux 250 postes supprimés l’année dernière». Un total d’environ 450 licenciements en seulement deux ans.