JT Foot Mercato : Chelsea va encore faire sauter le banque

Chelsea a la fièvre acheteuse

Chelsea continue son dégraissage, mais s’active aussi en parallèle pour avancer sur de possibles renforts. Selon les dernières indiscrétions de The Athletic, le transfert d’Axel Disasi serait en très bonne voie. Le média explique qu’un accord de principe a été trouvé par les Blues avec Monaco pour un transfert d’environ 45 M€. Disasi devrait donc bientôt retrouver son ancien coéquipier à l’ASM, Benoit Badiashile qui avait été acheté à 40 M€ l’hiver dernier… Toujours en défense, le nom de Harry Maguire a été évoqué par The Sun, lui qui est poussé vers la sortie par son club Manchester United. Ça, c’est pour le secteur défensif. En attaque, il y a du beau monde dans le viseur. La preuve avec cet intérêt pour Kylian Mbappé révélé par le Daily Record. Selon le média écossais, les Blues proposeraient une offre incluant du cash ainsi qu’un joueur pour convaincre la direction parisienne. Mais on imagine mal la star du PSG signer dans un club qui ne jouera pas la Ligue des Champions l’an prochain et qui a terminé 12e de Premier League… Enfin, l’une des révélations de la saison du côté de l’Ajax Amsterdam, Mohammed Kudus, attire les convoitises de plusieurs clubs européens, dont Chelsea, qui se serait mise d’accord avec le joueur. Aucune offre n’a été formulée à destination de la formation ajacide mais le Ghanéen veut quitter la Johan-Cruyff Arena alors que son contrat court jusqu’en 2025. Vous l’aurez compris, le mercato de Chelsea est loin d’être terminé, autant dans le sens des départs que des arrivées.

Le «MbappDay»

Ce lundi 31 juillet est un jour très important au Paris Saint-Germain puisque c’est la date limite à laquelle Kylian Mbappé peut lever son option pour prolonger d’un an, soit jusqu’en juin 2025, avec le PSG. À moins d’un incroyable retournement de situation, ce ne sera pas le cas. Kylian Mbappé va donc a priori remporter la première manche ce lundi en recevant 40 M€. Cette somme correspond à la moitié de la prime de fidélité que lui doit le PSG d’ici ce soir minuit s’il est encore sous contrat. Ce qui sera le cas. Mais Marca explique que Paris cherche toutes les solutions possibles pour éviter de payer cette somme car les dirigeants estiment qu’il n’est pas fidèle car il ne veut pas prolonger. Mais ils devront bien la payer puisque KM7 n’a eu de cesse d’affirmer publiquement son envie de rester au PSG et d’honorer sa dernière année de contrat. D’ailleurs, cette prime de fidélité atteindra 80 M€ au total. Un montant qu’il touchera s’il est toujours Parisien le 31 août 2023.

Les officiels du jour

Al-Ahli continue son mercato de folie ! Après Edouard Mendy et Riyad Mahrez pour ne citer qu’eux, le club saoudien met la main sur Allan Saint-Maximin ! Il quitte donc Newcastle en échange d’un chèque estimé à 25 M€. Il est désormais lié à sa nouvelle équipe pour les 3 prochaines saisons ! Stav Lemkin signe lui au Shakhtar Donetsk ! Le jeune défenseur central de 20 ans quitte l’Hapoël Tel Aviv. Il s’est engagé avec le club ukrainien pour 5 ans. Annoncé sur le départ depuis de longues semaines, l’attaquant croate, Ante Rebic (29 ans) va bien quitter l’AC Milan, direction le Besiktas. Le club turc a annoncé la signature de son contrat. Il portera le numéro 7 au sein de son nouveau club qu’il a rejoint pour 2 millions d’euros selon la presse italienne.