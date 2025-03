Real Madrid : Kylian Mbappé absent de l’entraînement

Le Real Madrid défiera l’Atlético de Madrid mercredi soir, après avoir remporté le match aller de ces huitièmes de finale sur le score de 2-1. Un match où certains joueurs jouent gros, à l’image de Kylian Mbappé, plutôt mauvais lors du premier round et très critiqué ces dernières heures du côté de Madrid.

Seulement, on vient d’apprendre que le Bondynois n’a pas débuté l’entraînement du jour avec ses coéquipiers. Blessure ? Du côté du Real Madrid, comme le rapporte le journal AS, on explique qu’il réalise une séance de travail spécifique puisqu’il a quelques gênes musculaires, mais il devrait bien participer à ce derby madrilène. Pas de crainte à avoir donc, du moins selon la version officielle…