Leeds : le superbe hommage des fans à Marcelo Bielsa

Récemment limogé après quatre saisons passées à Leeds, Marcelo Bielsa garde une place de choix dans le cœur des Peacocks et ce n'est pas le dernier geste des supporters de l'actuel 16ème de Premier League qui prouvera le contraire. Pour le remercier de son passage au club, des supporters de Leeds ont ainsi décidé de payer une page de publicité dans le plus grand journal de Rosario, la ville natale de l'ancien coach de l'OM.

Dans les colonnes de El Capital, on peut dès lors lire un vibrant hommage à l’Argentin : «merci Marcelo. Nous nous sommes arrêtés sous le soleil en août 2018, hypnotisés par un football que nous ne pensions pas possible. Et nous avons de nouveau ressenti quelque chose. Tu nous as rappelé que le football pouvait être doux et qu’une équipe peut être plus grande que la somme de ses joueurs. […] Tu nous as donné beaucoup plus que du football. Tu nous as guidés à travers la pandémie et tu nous as rapprochés alors que nous étions séparés. Tu nous as montré que l’intégrité et la décence étaient importantes, dans les bons comme dans les mauvais moments. […] Tu as restauré notre fierté, tu nous as donné de la joie et crée des moments et des souvenirs que nous garderons toute notre vie».